Confira as datas da disputa entre Maricá e Olaria na final do Carioca A2

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta segunda-feira (12), as datas em que será disputado o título da Série A2 do Campeonato Carioca. Maricá FC e Olaria se enfrentam no próximo sábado (17) e no seguinte, dia 24, para decidir a final do torneio, que garante uma vaga na primeira divisão do estadual.

A primeira partida acontece na casa do Olaria, no Antônio Mourão Vieira Filho, conhecido como "Estádio da Rua Bariri". A decisão do dia 24 acontece em Maricá, no Estádio João Saldanha, que fica no bairro Cordeirinho. O horário das partidas ainda não foi definido. A Federação também não confirmou, até o momento, como ocorrerá a transmissão das partidas.

O Maricá conquistou a chance de disputar a final neste domingo (11), após eliminar o Audax pela segunda rodada de semifinal. A equipe maricaense vinha de derrota na partida de ida, que terminou em 1 a 0 para o Audax, mas conseguiu vencer por 4 a 3 no jogo da volta e, com a vantagem do empate, garantiu a classificação. Já o Olaria se classificou após derrotar o Duque de Caxias por 1 a 0 na semi.

No primeiro turno, as duas equipes finalistas chegaram a se encontrar na primeira rodada. O Maricá levou a melhor na ocasião, com vitória por 2 a 0. Comandado por Reinaldo, o time maricaense teve a melhor campanha na primeira metade do torneio e conquistou a Taça Santos Dumont após terminar o turno invicto.