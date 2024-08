Vini Jr fora do Real Madrid? Jogador recebe proposta bilionária da Arábia

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, recebeu uma proposta de cerca de 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões na cotação atual), realizada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). O objetivo é ter o jogador como grande nome do país e embaixador da Copa do Mundo de 2034.

O brasileiro reforçaria o Al Ahli, time que já conta com Roberto Firmino e Ibañez. O Real Madrid diz não ter interesse em vender o jovem e só negociaria pelo valor da multa: 1 bilhão de euros, mas os sauditas acham que conseguem negociar. De acordo com o jornal The Athletic, o brasileiro recusou a oferta e seguirá no clube espanhol.

Com contrato renovado até 2027, Vinicius Júnior é um dos melhores jogadores do mundo e favorito à bola de ouro. Todos os valores colocam a negociação como algo histórico, porque, caso se concretize, Vinicius se tornaria o jogador mais caro do futebol e mais bem pago da história de todos os esportes.

Os sauditas parecem não dar como perdida a negociação e uma nova proposta é esperada nas próximas semanas pelo jogador de 24 anos.