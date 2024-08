Desfalque no Flamengo: Cebolinha e Viña estão fora da temporada 2024

O Flamengo finalizou o último domingo (11) com duas grandes perdas para a temporada 2024: Cebolinha e Viña. Os dois jogadores se machucaram no confronto entre o Rubro-Negro carioca e o Palmeiras, no Maracanã, que acabou com o empate em 1x1.

Exames confirmaram que Cebolinha rompeu o tendão de aquiles da perna esquerda, e por isso, precisará passar por cirurgia. A informação sobre o diagnóstico foi dada inicialmente pelo GLOBO.

Matias Viña também teve lesão confirmada, dessa vez no joelho direito. Ele passará por cirurgia e ainda não há prazo de recuperação. Segundo o "ge", a tendência é que ele, assim como Cebolinha, também não jogue mais em 2024.



O atacante iniciou o jogo como titular, mas sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo, deixando o campo de maca.

Já o lateral Viña entrou no segundo tempo. Já reta final de partida, sentiu dores no joelho direito após uma dividida, mas ficou em campo até o fim, visto que o Flamengo já havia feito todas as substituições. Viña deixou o Maracanã de cadeira de rodas.