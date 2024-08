Maricá vence Audax em jogo dramático e avança para a final da Série A2 do Campeonato Carioca

Com muita emoção para os torcedores, o Maricá venceu o Audax por 4 a 3, neste sábado (10), no Estádio Municipal João Saldanha, garantindo sua vaga na final da Série A2 do Campeonato Carioca. Agora, o time aguarda o resultado do confronto entre Olaria e Duque de Caxias para descobrir quem será seu adversário na disputa por uma vaga na elite do futebol estadual.



O jogo foi uma verdadeira montanha-russa de emoções para jogadores e torcedores. A tensão culminou em uma briga generalizada após o gol da classificação, forçando a intervenção da Guarda Municipal, que usou spray de pimenta para conter os ânimos dentro de campo.



Leia também:

Caso Voepass: Autoridades dizem ser cedo para falar sobre fim de trabalhos de busca

Junior Limma é o novo diretor da ala de passistas da Acadêmicos de Niterói

Como foi o jogo?



Durante todo o campeonato, o Maricá teve uma campanha exemplar e precisava vencer com uma margem confortável para reverter a derrota de 1 a 0 no jogo anterior. No entanto, o time logo percebeu que a tarefa não seria fácil. Aos oito minutos de jogo, o zagueiro Sandro marcou um gol contra, favorecendo o Audax, que saiu na frente.



Apesar do susto inicial, o Maricá manteve a compostura e conseguiu o empate aos 40 minutos. Hugo Borges aproveitou um cruzamento da esquerda e chutou para o fundo das redes, deixando tudo igual no placar.



No segundo tempo, o Audax voltou a liderar o placar após um segundo gol contra, desta vez do lateral-direito Mizael. A partir daí, a tensão tomou conta do estádio. Aos nove minutos, Maricá empatou novamente, também com um gol contra, agora de Pedrinho.



A situação ficou ainda mais tensa quando Pablo Thomaz, do Maricá, desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia ter mudado o rumo do jogo. O Audax também teve sua chance de pênalti, com Fábio Polhão, que falhou na primeira tentativa, mas marcou no rebote, deixando o estádio em silêncio.



Quando parecia que a classificação estava longe, o capitão Sandro, que havia marcado o primeiro gol contra, apareceu na pequena área para cabecear após um cruzamento, empatando a partida e se redimindo do erro anterior.

O jogo foi para os acréscimos e, aos 53 minutos, Pablo Thomaz, que havia perdido um pênalti, se redimiu ao marcar o gol da vitória. Ele recebeu a bola pela esquerda, conduziu até a entrada da área e finalizou com precisão, garantindo a vitória por 4 a 3 e a classificação do Maricá para a final.



Próximos passos

O Maricá agora aguarda o resultado da semifinal entre Olaria e Duque de Caxias, que empataram por 0 a 0 no primeiro confronto. A segunda partida será neste domingo (11), às 11h, em Bariri. O Olaria tem a vantagem do empate para se classificar para a final.