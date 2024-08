Junior Limma é o novo diretor da ala de passistas da Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói tem um novo diretor da ala de passistas. Junior Limma chega à azul e branca de Niterói para integrar o time de segmentos da agremiação para o carnaval de 2025. Super premiado no carnaval, Junior já foi apresentado a ala com um coquetel especial promovido pela agremiação.

Junior Limma iniciou no carnaval pela Beija-Flor, passou pela Portela, foi passista do Império Serrano desde de 2016 e foi Diretor da Ala do Reizinho e Madureira, conquistando mais de 8 prêmios. É DRT em Dança pelo Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, com vários deles como melhor Ala de passistas e o último Prêmio foi como melhor Instrutor de Samba no Pé, formando novos Passistas pela Revista Feras do Carnaval em 2023.

"Chego na Niterói encarando como um grande desafio, mas chego para somar com a ala. O nosso primeiro contato já foi muito bom, fui super bem recebido pelos integrantes e já estou me sentindo em casa. Quero que os passistas se sintam valorizados e faremos um belíssimo trabalho na avenida", revela Junior.



O diretor também deu aulas em agremiações em São Paulo, Espírito Santo, passará por Porto Alegre, Florianópolis, Uruguaiana. Foi diretor Artístico do Carnaval do Sul da Escola Imperatriz Dona Leopoldina e agora será Diretor da maior Escola de Porto Alegre Escola Estado Maior da Restinga. Também já deu aula para o Japão, Argentina, e Uruguai, e em diversas escolas do Sul do Brasil.