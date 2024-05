Lutadora de SG, de 7 anos, conquista medalha no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Celeiro de atletas bem-sucedidos no jiu jitsu, São Gonçalo acaba de ter uma nova lutadora campeã brasileira no esporte. Com apenas 7 anos de idade, a atleta Maria Sophia Falcão conquistou o título na disputa do peso galo para faixas brancas no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, que aconteceu neste domingo (26), na Arena da Juventude, Zona Oeste do Rio.

Nas duas lutas que disputou, a pequena levou a melhor e conseguiu garantir mais uma medalha para sua coleção. Moradoras do Galo Branco, Sophia e a irmã caçula, Maria Victoria, de 4 anos, já acumulam mais de dez medalhas cada uma, mesmo com apenas três meses de experiências em torneios.

Leia também:



➢ Niteroiense Ralff Abreu é bicampeão em Rosario, na Argentina, e ergue seu 15º troféu internacional

➢ Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura comemora oito anos de existência em SG

"[Maria Sophia] está no jiu jitsu há dois anos, mas só começou a competir há três meses. Desde que ela começou, já participou de dez campeonatos e tem 80% de aproveitamento. Ela ficou em segundo lugar em um torneio, em terceiro em outro, mas em todas as outras foi campeã. E a irmã mais nova também já tem várias medalhas e dois cinturões. Ontem, que só a mais velha lutou, ela ficou estressada porque não estava lutando. Ficou falando: 'eu também quero minha medalha'", conta a mãe das meninas, Thainá Vargas, de 29 anos, que também é mãe de uma bebê de 1 ano.

Irmãs acumulam mais de dez medalhas cada uma | Foto: Reprodução

Thainá explica que a vocação para o jiu jitsu está no sangue, já que seu esposo e pai das meninas, Victor Falcão, de 29 anos, também tem um longo currículo de vitórias na arte marcial. "Agora ele só treina e luta por hobbie, mas tem vários títulos, ganhou muita coisa quando era mais novo", explica Thainá.



Com essa herança do talento, as pequenas se apaixonaram tanto pelas artes marciais que também praticam wrestling e judô. É no jiu jitsu, porém, que elas tem brilhado; nos últimos meses, a família começou a ter lutas na agenda quase todo fim de semana, para a alegria das pequenas. O foco delas agora é a preparação para disputar um torneio internacional em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no segundo semestre.

Maria Sophia e Maria Victoria treinam no Instituto Vencedores em Cristo, sob o comando do Mestre Alexandre Cruz.