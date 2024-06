Times da Turquia tentam tirar Bruno Henrique do Flamengo

Figura importante no time do Flamengo, o atacante Bruno Henrique está sendo sondado por outras equipes. Dois clubes da Turquia estariam interessado em disputar pela contratação do atleta brasileiro, de acordo com informações da imprensa turca.

O primeiro clube turco a sondar a situação do atleta foi o Antalyaspor. Segundo a emissora "BBO Sports", o interesse é motivado pelo ex-jogador brasileiro Alex de Souza, que assumiu o cargo de técnico e colocou BH na lista de reforços que espera ver contratados pelo time.

Após a repercussão da notícia, outro veículo de comunicação da Turquia, o Krampon Sports, publicou que mais um time do país, o Eyüpspor, também está se planejando para tentar negociar com o atacante, de 33 anos. Apesar das notícias, não foram divulgados os valores que cada clube está disposto a oferecer para tirar o atleta do Rubro-negro. A janela de transferências da Turquia só começa no próximo dia 11 de junho

Até o momento, também não há qualquer informação de interesse do Flamengo ou de Bruno Henrique em possíveis negociações. Atualmente, o contrato do jogador com o Fla é válido até 2026. BH integra o elenco da equipe carioca desde 2019 e conquistou os principais títulos da carreira com a camisa rubro-negra, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros.