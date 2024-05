Fabrício Bruno recusa proposta salarial do West Ham e seguirá no Flamengo

Fabrício Bruno seguirá no Flamengo após recusar proposta salarial do West Ham - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Fabrício Bruno seguirá no Flamengo após recusar proposta salarial do West Ham - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Na tarde desta quinta-feira (30), o zagueiro Fabrício Bruno rejeitou a proposta salarial do West Ham, da Inglaterra, e decidiu que continuará no Flamengo. O jogador não achou uma proposta vantajosa, já que receberia um valor próximo ao que o Rubro-Negro já paga.

Os clubes já tinham acertado o negócio. A equipe inglesa pagaria 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões), mas Fabrício decidiu ficar no Rio. Além dos valores propostos não estarem do agrado do atleta, o tempo de contrato também não empolgou, já que seria menor que o atual contrato, O West Ham queria um contrato até o meio de 2028 e o Fla tem contrato com o zagueiro até o fim do mesmo ano.

Houve uma tentativa de acordo entre Fabrício Bruno e o West Ham. Mas os ingleses disseram que essa era a melhor proposta possível que poderiam fazer naquela altura. Uma bonificação chegou a ser oferecida, mas ao analisar o custo de vida em Londres, o jogador percebeu que não valeria a pena e adiou o sonho de jogar na Europa.

O Flamengo deixou o zagueiro optar se iria embora ou não. Mesmo sem receber o valor da transferência, o Fla trata como algo bom, já que Fabrício é titular da equipe e visto como um dos líderes no vestiário.



Depois de iniciar no banco contra o Millionarios por conta da negociação, Fabrício Bruno se prepara para retornar aos gramados pelo Flamengo no próximo fim de semana. O Rubro-Negro enfrenta o Vasco, no Maracanã, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.