Com gol do gonçalense Vini Jr., Real Madrid vence a Champions League

O primeiro brasileiro a marcar em mais de uma final da Champions League é de São Gonçalo! Com gol histórico de Vini. Jr., o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, na tarde deste sábado (01), e conquistou o taça da UEFA Champions League 2024. A vitória marca o 15º título do clube espanhol na competição, a mais disputada do futebol europeu.

A final foi disputada no Estádio de Wembley, na capital da Inglaterra, e começou com o Borussia em destaque. A equipe alemã teve as melhores chances da primeira metade do jogo, com maior dominío de bola em relação aos adversários, e quase marcou gol em três ocasiões diferentes na meia hora inicial de partida.

Ainda assim, o clube não conseguiu concretizar nenhum ponto e viu o Real voltar para o segundo tempo com maior fôlego. A pressão foi aumentando até culminar no primeiro gol, aos 29 do 2º tempo. Em sua última participação numa Champions, Toni Kroos bateu um escanteio acertado para que o espanhol Dani Carvajal marcasse de cabeça.



Daí em diante, o time comandando por Carlo Ancelotti passou a dominar o jogo. Alguns minutos após o gol de Carvajal, o gonçalense Vinicius Jr. consolidou o bom desempenho na partida e ampliou o placar com um golaço, sacramentando a vitória espanhola. Foi o segundo gol do brasileiro em uma final do torneio.

O adversário alemão chegou a tentar diminuir a desvantagem com um gol na reta final, mas acabou tendo o ponto anulado por impedimento. A partida terminou em 2 a 0 e o Real Madrid terminou campeão de mais uma Liga dos Campeões.