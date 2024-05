Após derrota, torcida do Flamengo recebe equipe com protestos no Rio

Após a derrota por 1 a 0 contra o Palestino na noite desta terça-feira (07), o time do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro ao som de gritos de protesto da torcida rubro-negra na manhã desta quarta (08). Dezenas de torcedores se reuniram no Aeroporto do Galeão e já estavam por ali por volta das 6h30, quando a delegação do clube chegou.

Wesley e Gerson foram os principais alvos dos gritos de protesto. Um dos poucos jogadores "poupados" das críticas foi o uruguaio Nicolás de la Cruz, que, na opinião dos torcedores, "carregou" a equipe na última partida. "Nem Noé carregou tanto animal que nem o De la Cruz!", cantou parte dos torcedores no momento da chegada.

Torcedores do #Flamengo fazem protesto no aeroporto após derrota na Libertadores! pic.twitter.com/qt04eQ4zJ1 — Flazoeiro (@flazoeiro_) May 8, 2024

Durante os protestos, o atacante Bruno Henrique parou para responder os torcedores e representantes da imprensa e disse apenas que a equipe está ciente da insatisfação dos torcedores e que estão trabalhando para melhorar. O técnico Tite e o dirigente esportivo Marcos Braz deixaram o Galeão pela saída dos fundos para evitar contato com os manifestantes.

Com a derrota para o Palestino, o Flamengo ficou estacionado na terceira posição de sua chave na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Caso não consiga contornar a situação nas próximas duas partidas, o time fica de fora das oitavas de final do torneio. Seu próximo confronto na Libertadores acontece na quarta-feira que vem (15), contra o líder de seu grupo, o Bolívar. Marcada para 21h30, a partida acontece no Maracanã.