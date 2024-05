Vasco fecha patrocínio máster que pagará R$ 115 milhões até o final de 2025

A diretoria da SAF do Vasco anunciou, nesta terça-feira (07), que o clube voltará a estampar a região nobre da camisa com um patrocinador. A casa de apostas que firmou compromisso com o Gigante da Colina ainda não teve seu nome revelado. O anúncio deve acontecer nos próximos dias.

O valor total pelo espaço na camisa será de R$ 115 milhões. A validade, a princípio, vai até o fim do ano de 2025 (um ano e meio de contrato). Desde a saída da antiga patrocinadora, a PixBet, o Vasco ficou aproximadamente 115 dias sem um patrocínio máster. A postura inalterável de buscar propostas com valores considerados ideais atrasaram esse processo de um novo parceiro.

A nova patrocinadora da equipe pagará cerca de três vezes mais que a anterior. Aproximadamente R$ 70 milhões por ano. Após ser oficializado, o novo patrocínio do Vasco será o quarto maior do Brasil em termos de valores.

Os cinco maiores valores de patrocínio, hoje, são:



1. Corinthians - Vai de Bet - R$ 120 milhões

2. Flamengo - Pixbet - R$ 85 milhões

3. Palmeiras - Crefisa - R$ 81 milhões

4. Vasco - AINDA NÃO DIVULGADO - R$ 70 milhões

5. São Paulo e Fluminense - SuperBet - R$ 52 milhões

A diretoria, em parceria com executivos da 777 Partners, tocaram as negociações com a nova parceira. O próximo jogo do Vasco é contra o Vitória, no domingo, às 11h, em São Januário, e o novo patrocínio máster do clube pode fazer sua estreia.