Dortmund vence o PSG, de novo, e garante vaga na final da Champions League

Na tarde desta terça-feira (07), o Borussia Dortmund venceu o PSG por 1x0, em Paris, e avançou para a final da Champions League 2023/2024. A equipe alemã repetiu o placar do primeiro jogo no Signal Iduna Park e depois de 11 anos, voltou a uma final do maior torneio de clubes do mundo. O sonho do bicampeonato segue vivo para os aurinegros.

No primeiro tempo, o Paris Saint-Germain pressionou desde o início. Mas, apesar da vontade, faltava qualidade e os erros individuais atrapalharam. O Borussia apostava nos contra-ataques, sabendo que um empate era o bastante. Adeyemi teve a melhor chance da primeira etapa, mas Donnarumma fez grande defesa.

A etapa final seguiu da mesma forma. O Paris pressionava e o Dortmund se defendia. No segundo minuto, Zaïre-Emery acertou a trave alemã. O gol francês ficava maduro, mas quem abriu a contagem foram os visitantes. Aos 4 minutos, depois do escanteio, o zagueiro Hummels fez de cabeça e aumentou a vantagem do Borussia. O PSG aumentou a pressão e ainda acertou a trave mais três vezes. A falta de pontaria da equipe francesa colocou os alemães na grande final.

Leia também:

▶ Fluminense acerta a contratação de Thiago Silva

▶ Morre empresário e ex-candidato a vereador Dudu Gordo, em São Gonçalo

O Borussia Dortmund aguarda seu adversário na final que sairá do confronto Real Madrid x Bayern de Munique, nesta quarta (08), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. A decisão da Champions League está marcada para 01/06, no Estádio de Wembley, em Londres.