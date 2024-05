Flamengo decepciona e perde para o Palestino na Libertadores

O Flamengo perdeu para o Palestino, do Chile, nesta terça-feira (7), pela quarta rodada da Copa Libertadores da América, por 1 a 0, e se complicou na busca pela classificação. Neste momento, o time carioca precisa vencer suas últimas partidas e torcer para que o Palestino some no máximo mais quatro pontos ou que o Bolívar consiga apenas mais um ponto em três jogos.

Apesar de ser considerado o grande favorito para a partida, por conta da fragilidade do adversário, o Flamengo em nenhum momento se impôs no confronto. Com 18 finalizações, mas apenas três na direção do gol, o Rubro-Negro não ameaçou a meta defendida por Rigamonti em nenhum momento.

Leia também

➢ Vasco fecha patrocínio máster que pagará R$ 115 milhões até o final de 2025

➢ Brasil larga na frente para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027

O Palestino, por sua vez, tentava chegar ao ataque, mas mostrava pouca qualidade para conseguir o gol. Contudo, após alguns bons lances, Fernando Cornejo aproveitou um rebote na entrada da área e arriscou um belo chute sem deixar a bola cair, marcando um golaço.

Mesmo após tomar o gol, o time carioca pouco ameaçou o time casa, que ainda tentou encaixar alguns contra-ataques, mas não teve sucesso.

Durante a partida, muitos torcedores do Flamengo usaram as redes sociais para criticar a atuação do time e pedir pela saída do treinador Tite.

O Flamengo agora terá seus últimos dois jogos da fase de grupos no Maracanã. Para buscar a classificação, o Rubro-Negro vai precisar vencer as duas partidas. Porém, caso o Bolívar vença o Milionarios nesta quarta, o time carioca não vai ter mais chances de ser o líder do seu grupo.