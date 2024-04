Punido, John Kennedy falta treino no Fluminense, afirma jornalista

O atacante John Kennedy, do Fluminense, cometeu mais um ato que não agradou a diretoria do clube. O jogador, que está cumprindo punição por ter feito uma festa no hotel em que o time estava concentrado para o jogo contra o Vasco, não compareceu ao treino programado para ele neste domingo (28), no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC), na Barra. As informações são do jornalista Victor Lessa, do Jornada KTO 1902.

Depois de terem feito a festa, JK, Alexander, Arthur e Kauã Elias, foram retirados das viagens para as partidas contra Cerro Porteño e Corinthians e deveriam comparecer ao CTCC para cumprir um cronograma de treinamento especial. Contudo, neste domingo, JK foi ausência. Os outros três atletas compareceram a treinaram normalmente.

A expectativa era que o quarteto fosse chamado para uma reunião com a comissão técnica e fosse reintegrado ao elenco durante a semana. Agora, com o novo ato de indiciplina, é possível que JK siga afastado.

No ano passado o atacante se tornou ídolo do clube ao fazer o gol que deu o título da Libertdores contra o Boca Juniors, no Maracanã. Entretanto, no início do ano, o Fluminense já havia emprestado o jogador para a Ferroviária de São Paulo por conta de outras atitudes do atleta e para que ele pudesse jogar por mais vezes.

Depois de se destacar no Campeonato Paulista, o jogador pediu uma nova oportuniade ao treinador Fernando Diniz, que lhe foi concedida. Ele acabou virando símbolo do clube e foi abraçado por todos os líderes do elenco.