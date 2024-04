Botafogo aproveita oportunidades e vence o Flamengo no Maracanã

O clássico na manhã deste domingo (28), no Maracanã, foi movimentado, mas com poucas chances claras. Diante deste cenário, venceu o Botafogo, que contou com uma jogada ensaiada e um belo chute de primeira de Luiz Henrique para abrir o placar, e depois, com Savarino, para fechar o 2 a 0 e acabar com a invencibilidade do Flamengo em jogos contra os rivais do Rio em 2024.

Com o resultado, o time de Artur Jorge assumiu provisoriamente a liderança da edição de 2024 do Brasileirão, com nove pontos em quatro rodadas. Porém, o time ainda precisa aguardar os jogos das 18h30, de Red Bull Bragantino e Athletico-PR, que enfrentam fora de casa Fortaleza e Juventude, respectivamente.

Leia mais

Zagueiro do Vasco sofre acidente de carro

Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, receberá "salário de atacante"



Sem Tiquinho, o técnico Artur Jorge, que tirou Jeffinho e escalou Savarino, revezou entre Eduardo e Luiz Henrique mais centralizados, mas o Glorioso só levou perigo em contra-ataques, como na arrancada de Júnior Santos, que fez boa jogada individual, mas acabou travado por De La Cruz.



Já o Rubro-Negro, apesar do domínio, teve um gol anulado de Bruno Henrique, por impedimento, aos 11, e criou poucas chances . A melhor delas foi em um chute de Luiz Araújo que passou rente à trave.

Segundo tempo

O clássico mudou completamente no segundo tempo. Botafogo voltou mais organizado, principalmente no meio de campo, o que permitiu ficar mais com a bola e também pressionar o Flamengo, que perdeu Pulgar, com entorse no tornozelo esquerdo.

O Botafogo abriu o placar em um lindo lance de jogada ensaiada. Após escanteio, Luiz Henrique chutou de primeira, sem marcação na entrada da área, para fazer 1 a 0, aos 7 minutos.

O jogo ganhou outra ritmo quando os técnicos substituíram os jogadores desgastados com o calor. Nos acréscimos, Rossi nada pôde fazer quando Diego Hernández roubou a bola de Fabrício Bruno e Jeffinho tocou para Savarino, sozinho, ampliar. O Flamengo reclamou de falta do zagueiro, mas o gol foi confirmado.

Técnico exalta o time

Artur Jorge exaltou o Botafogo na vitória sob sol forte e vibrou com a vitória 'merecida' e também elogiou o Flamengo pelo esforço no calor.

"Tivemos momentos de mais contenção do que de chegar à baliza contrária. Faltou definir melhor nas vezes em que conseguimos sair em transição", disse.

Já na etapa final, o técnico disse que teve êxito em reparar alguns problemas.

"Procuramos corrigir alguns aspectos fundamentais e conseguimos acertar. Fizemos um segundo tempo de grande nível", afirmou.

"É uma vitória pelo mérito dos jogadores, pelo que trabalharam e foram eficazes. Soubemos sofrer, mas foi uma vitória justa pelo que produzimos", festejou o treinador.

"Duas belíssimas equipes com jogadores de alto nível e poderíamos ter tido um espetáculo melhor se tivéssemos outras condições para o jogo. As duas equipes deram o que podiam sob condições muito difíceis", finalizou o treinador em sua declaração.