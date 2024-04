Fluminense de Diniz é goleado pelo Corinthians em SP

Com falso domínio, visto os quase 70% de posse de bola, o Fluminense foi derrotado pelo Corinthians com uma goleada de 3 a 0, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, demonstrando que o controle de jogo foi em vão.

Com dois gols de Wesley e um de Cacá, os donos da casa garantiram os três pontos em casa. O primeiro gol saiu depois de uma 'entregada' de Cano, que perdeu a bola e Wesley marcou belo gol de fora da área. O segundo foi em linda jogada individual de Wesley, que passou por quatro tricolores, até fazer o gol.

No segundo tempo o Timão precisou de três minutos para matar o jogo com Cacá, que cabeceou no canto de Fábio.

Leia mais



Botafogo aproveita oportunidades e vence o Flamengo no Maracanã

Zagueiro do Vasco sofre acidente de carro



O resultado deixa o Fluminense próximo da zona de rebaixamento, na décima quinta posição. Na próxima quarta-feira (1), a equipe carioca inicia a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, ainda em busca da regularidade perdida.