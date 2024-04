PGR mantém decisão sobre a prisão de Robinho: "já está decidida"

O Procuradoria Geral da República (PGR) se posicionou contra a soltura do ex-jogador Robinho da pena a que ele foi condenado na Itália pelo estupro coletivo de uma albanesa, em 2013. Na última segunda-feira (8), o procurador-geral Paulo Gonet, comunicou seus pareceres ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando a legalidade da prisão.

Robinho foi detido por ordem Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Em março, a sentença da Justiça da Itália foi aprovada pelos ministros por 9 votos a 2. Na Europa, todas as instâncias judicias foram esgotadas. Desde essa época, a defesa vem movendo recursos para evitar a prisão de Robinho.

A PGR, no entanto, afirma que o ex-atleta foi “considerado definitivamente culpado em ação penal” na Itália e que “sua culpabilidade não é discutida no processo de homologação de sentença estrangeira”. Concluindo que a questão não é se Robinho é inocente e que a situação ”já decidida pela jurisdição do Estado requerente”.

Gonet encerrou seu parecer declarando que a prisão imediata de Robinho deve ser cumprida, conforme a sentença italiana já validada no Brasil.