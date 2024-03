Vasco negocia amistoso com Corinthians antes do Brasileirão

Último confronto entre as equipes aconteceu em novembro do ano passado - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após se despedir do Campeonato Carioca no último domingo (17), o Vasco da Gama já iniciou a semana se preparando para o pré-Brasileirão. De acordo com informações da rádio "Itatiaia", a equipe está negociando com o Corinthians para disputar uma partida amistosa durante a fase de preparação para o Campeonato Brasileiro, que começa em 14 de abril.

Segundo o veículo, a diretoria Cruzmaltina está interessada em colocar a equipe para disputar pelo menos dois amistosos antes do início dos jogos da Série A no mês que vem. Por enquanto, o único adversário escolhido seria o Corinthians, para quem o clube carioca já teria, inclusive, enviado o convite para o jogo. Até o momento, no entanto, o Timão ainda não havia confirmado o interesse na proposta, aponta o relato.

Apesar dos rumores, ambos os clubes ainda não se pronunciaram oficialmente. A ideia do Vasco seria disputar os amistosos para testar as capacidades do time antes do torneio nacional, uma vez que a equipe não tem tido um início de temporada muito positiva. Segundo o portal "ge", entre todos os clubes da Série A, o Vasco é o que mais permitiu finalizações de equipes adversárias em 2024, levando em conta os campeonatos regionais.

O clube estreia no Brasileirão estreia no dia 13 ou no dia 14 de abril. A equipe carioca enfrenta o Grêmio em casa, no São Januário.