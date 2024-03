Nova Iguaçu vence Vasco por 1 a 0 e vai para a final do Carioca

Pela primeira vez, o Nova Iguaçu vai disputar a final do Campeonato Carioca. Após empatar o primeiro jogo, a equipe da Baixada Fluminense venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 na segunda disputa da semifinal, na tarde deste domingo (17), no Maracanã, e garantiu uma vaga para disputar contra o Flamengo pelo título do torneio.

O "laranjão" da Baixada já começou a partida na vantagem, já que a equipe teve uma campanha melhor na Taça Guanabara. Por conta disso, o Vasco tentou pressionar um pouco mais no começo e teve chances com Payet e Galdames, mas não conseguiu concretizar o gol.

No segundo tempo, o cruz-maltino voltou menos organizado ao campo e o Nova Iguaçu se destacou no ataque. Aos 25 minutos do 2º tempo, o atacante Bill dominou um passe de Carlinhos e, com um chute acertado, marcou o gol, que sacramentou a classificação do Nova Iguaçu.



Agora, o próximo desafio da equipe é desafiar o Flamengo nas duas partidas de final, que acontecem no próximo domingo (31) e no dia 7 de abril. Já o Vasco tem um tempo maior de descanso e só retorna aos gramados no dia 13 de abril, contra o Grêmio, já pelo Campeonato Brasileiro.