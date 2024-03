Com Botafogo e Boavista, final da Taça Rio será antecipada

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta quarta-feira (20), que vai atender ao pedido do Botafogo para mudar a data da disputa da final da Taça Rio. O clube carioca solicitou que a Federação antecipasse as duas partidas contra o Boavista pela final do torneio, para ganhar uma semana de preparação para a Libertadores.

Agora, ambos os jogos acontecerão ainda no mês de março. A partida de ida será realizada na quarta-feira que vem (27), às 19h30, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. Já a disputa de volta, no Estádio Nilton Santos, ficou marcada para o domingo seguinte (31), às 18h30. O Boavista já havia aceitado a mudança na última terça (19).

Os dois jogos estavam inicialmente previstos para os dias 31 de março e 7 de abril. Porém, depois que descobriu que estrearia na Copa CONMEBOL Libertadores no dia 3 de abril, a equipe alvinegra decidiu solicitar as mudanças para ganhar um intervalo maior de tempo entre o torneio estadual e a competição sul-americana.



A estreia do Botafogo na Libertadores será contra o time colombiano Junior Barranquilla, no Nilton Santos, em 3 de abril. Depois, o time viaja para Quito, no equador, para enfrentar o LDU, no dia 11 de abril, no Estádio Casablanca.