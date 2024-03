Cristiano Ronaldo comenta punição por gesto obsceno: "ninguém é perfeito"

O jogador Cristiano Ronaldo se pronunciou pela primeira vez, neste domingo (10), a respeito de sua reação polêmica a provocação da torcida rival. O atleta do Al-Nassr foi visto apontando para as partes íntimas após ser provocado por torcedores do Al-Shabab, que gritaram o nome de Messi para o jogador. Ronaldo disse que não vai voltar a fazer o gesto, considerado obsceno pela torcida local, e alegou que a reação seria "muito normal" no futebol europeu.

“Sempre respeitarei as culturas de todos os países, como respeitei até hoje, mas nem sempre o que as pessoas veem é a realidade. Como disse e direi novamente, é óbvio que não farei isso novamente neste país, mas na Europa é muito normal. Às vezes, a paixão e a emoção do jogo nos levam a cometer alguns erros”, afirmou o capitão do Al-Nassr.

Ele também prometeu comprometimento com o trabalho no time árabe. "Ninguém é perfeito, a vida é feita de erros. Quanto menos a gente fizer durante a nossa vida, durante a nossa experiência, melhor. O que posso prometer é ser um jogador que dá tudo dentro de campo, um jogador com paixão, um jogador que quer ganhar sempre. Sou um jogador que não gosta de ver pessoas fazendo coisas antidesportivas", disse Ronaldo.



Essa não é a primeira vez que um gesto polêmico do português chama a atenção da torcida local. Em fevereiro, algumas semanas antes da partida com o Al-Shabab, ele foi flagrado passando a bandeira de outra equipe, o Al-Hilal, nas partes íntimas.