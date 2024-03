Felipe Massa processa Fórmula 1 por derrota em 2008

O ex-piloto de F1 Felipe Massa entrou, nesta segunda-feira (11), com uma ação na Justiça contra as organizações que administram a Fórmula 1 por conta da derrota no campeonato 2008 do torneio automobilístico. Os processos, movidos na Corte Superior de Justiça de Londres, na Inglaterra, cobram indenizações da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), da Formula One Management (FOM) e do ex-presidente da categoria, Bernie Ecclestone.

Atualmente piloto da Stock Car, Massa cobra uma indenização que pode variar entre 64 e 150 milhões de libras - o equivalente 400 e 960 milhões de reais - pela derrota e pela não-anulação do Grande Prêmio (GP) de Singapura de 2008. Ele terminou em 13º no prêmio, após ser prejudicado pela batida do também brasileiro Nelson Piquet Jr. Posteriormente, foi descoberto que Piquet Jr. bateu propositalmente, para dar vantagem a um outro piloto de sua equipe, a Renault.

Por conta da má pontuação no GP, ele foi com menos pontos para a final e acabou terminando em segundo lugar no torneio, atrás de Lewis Hamilton. Na época, Massa disputava pela Ferrari. O escândalo envolvendo a batida em Singapura só foi descoberto no ano seguinte e Massa alega que, caso a batida tivesse sido investigada ainda em 2008, ele poderia ter terminando a edição com o troféu.

"Sempre disse que iria brigar até o final. Como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, buscaremos a correção dessa injustiça histórica nos tribunais. O assunto agora está com os advogados e eles estão plenamente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça no esporte seja feita", afirmou Massa, sobre o caso. Agora, o piloto, de 42 anos, aguarda o desenrolar judicial dos processos.