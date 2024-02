Cristiano Ronaldo passa bandeira de rival nas partes íntimas: vídeo

Um momento inusitado envolvendo Cristiano Ronaldo chamou a atenção de torcedores árabes nesta quinta-feira (8), quando o time do português, o al-Nassr perdeu por 2 a 0 um amistoso contra o Al-Hilal. Após a derrota, o jogador foi visto esfregando a bandeira do time adversário nas partes íntimas, bastante irritado.

O momento aconteceu enquanto Cristiano descia a rampa do estádio para voltar ao vestiário. Durante sua saída, a torcida provou o jogador gritando "Messi" e arremessando bandeiras do Al-Hilal em sua direção. No vídeo, é possível ver ele pegando uma das flâmulas arremessadas, passando dentro do calção e arremessando para o alto. Confira o vídeo:





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Leia também:

➢ Botafogo anuncia contratação do uruguaio Damián Suárez

➢ Fluminense e Vasco vencem no 'Cariocão'

O vídeo viralizou entre torcedores da Arábia Saudita, onde atuam as duas equipes. Ronaldo não comentou o 'flagrante' até o momento. Ele volta a entrar em campo com o Al-Nassr na próxima quarta-feira (14), para enfrentar o Al-Feiha pelas oitavas de final da Liga dos Campeões Asiática.