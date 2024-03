Thiaguinho comemora aniversário com a ex Fernanda Souza e o amigo Rodriguinho

Thiaguinho celebra aniversário com amigo Rodriguinho e ex, Fernanda Souza - Foto: Reprodução/redes sociais

Thiaguinho celebra aniversário com amigo Rodriguinho e ex, Fernanda Souza - Foto: Reprodução/redes sociais

O cantor Thiaguinho está completando 41 anos nesta segunda-feira (11), e celebrou com o amigo de longa data, o cantor Rodriguinho, penúltimo eliminado do "BBB 24".

Ele postou uma foto com o amigo e suas respectivas mulheres, a ex-BBB 19 Carol Peixinho, e Bruna Amaral, mulher do ex-vocalista de "Os Travessos", na mansão do aniversariante, em São Paulo.

Thiaguinho reuniu a família, como mãe e irmãos, e também Fernanda Souza, sua ex-mulher. Os dois foram casados de 2015 a 2019, mas seguem amigos. Fê Souza namora atualmente Eduarda Porto.



"E hoje é meu dia de comemorar a vida!!! E de comemorar a sorte que tenho de viver essa vida que vivo!. Rodeado de amor e carinho por todos vocês. Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial. Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês… Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim TODOS OS DIAS da minha vida!! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês!", postou o cantor nas redes sociais.