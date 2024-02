Vasco oficializa contratação do argentino Juan Sforza

Alguns semanas após acertar o acordo, o Vasco da Gama confirmou, nesta segunda-feira (19) a contratação do meio-campista Juan Sforza, de 22 anos. O argentino, revelado pelo Newell's Old Boys, desembarcou no Brasil na última quinta (15) e já começou a bateria de exames e preparações, segundo o clube.

O jogador assinou um acordo com prazo até o final de 2028. O time não deu detalhes a respeito da contratação. Relatos iniciais, no entanto, indicavam que o time teria acertado a contratação do argentino por 5 milhões de dólares (aproximadamente 24,8 milhões de reais).

Nas redes sociais, o clube compartilhou um vídeo de saudação gravado por Sforza para anunciar a novidade. "Estou muito feliz por chegar ao Vasco e mando uma grande saudação a todos os torcedores", afirmou o meia.



Tem recado do Juan Sforza para a torcida vascaína! 🗣️💢#VascoDaGama pic.twitter.com/mqjfkj2VBl — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2024

Oitava contratação do Vasco, o jogador foi revelado pelo Newell´s Old Boys, onde disputou mais de 100 partidas. Ele veio para o Rio logo após disputar o Pré-Olímpico com a Seleção Argentina. Sforza estava entre os escalados na partida entre Brasil e Argentina que terminou com a derrota da Seleção Brasileira - que, por conta disso, ficou de fora das Olimpíadas de Paris neste ano. Os argentinos garantiram uma vaga no torneio.