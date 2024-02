Vasco acerta contratação de volante argentino

Enquanto tenta driblar a situação dos atletas lesionados Paulinho e Jair, o Vasco da Gama acertou o contrato com um novo nome para substituir os jogadores no elenco: Juan Sforza, de 21 anos. O clube acertou com a equipe argentina Newell's Old Boys para contar com o volante já a partir deste mês.

O contrato mantém 20% dos direitos sobre o atleta argentino com o Newell's. Para contar com Sforza, o Vasco vai precisar desembolsar 5 milhões de dólares (o equivalente a cerca de 24,6 milhões de reais). O acordo prevê também que o time carioca pague 1 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões) a mais caso o jogador consiga cumprir algumas metas específicas.

Leia também:



➢ Jair rompe ligamento e desfalca o Vasco por até oito meses

➢ Campeonato Carioca: Flamengo e Botafogo medem forças no Maracanã

O Vasco já vinha negociando pelo atleta há algumas semanas. A diretoria cruz-maltina ainda não anunciou oficialmente a contratação e só deve contar com o jogador depois do próximo domingo (11). No momento, Sforza está jogando com a Seleção Argentina na disputa do Pré-Olímpico, e deve vir diretamente para o Brasil após o fim da participação dos 'hermanos' no torneio.

O Vasco será a primeira experiência estrangeira de Sforza, que começou no Newell's Old Boys em 2015, ainda pelas categorias de base. Seguiu na equipe desde então, estreando pelo elenco profissional em 2020.