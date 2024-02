Após empate com o Flu, Vasco pede afastamento de árbitro

O Vasco da Gama não saiu nada satisfeito do confronto contra o Fluminense no Maracanã, que terminou em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (15). Além de não ter conseguido o resultado que desejava para o Campeonato Carioca, o time considera ter sido prejudicado pela arbitragem e, após a partida, publicou uma nota pedindo pela suspensão de Bruno Mota Correia, juiz que apitou a disputa.

Em postagem no X, antigo Twitter, a diretoria Cruzmaltina chamou o jogo de "mais um espetáculo manchado por mais uma arbitragem, pela quarta vez consecutiva, no mínimo, de baixíssima qualidade e questionável". Além do afastamento do árbitro, o time também pediu que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) envie relatórios de análise de arbitragem, feitos por uma empresa contratada, relativos a partidas do Vasco no Carioca.

O time também aproveitou a nota para reclamar da gestão do estádio Maracanã, atualmente administrado em parceira por Flamengo e Fluminense. "É vergonhoso assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições PÍFIAS de conservação e manutenção por seus incompetentes administradores. É lamentável assistir a decadência de um campeonato que já foi, e tinha tudo pra ser, o maior do Brasil", escreveu o clube.



É REVOLTANTE presenciar mais um espetáculo MANCHADO por mais uma arbitragem, pela quarta vez consecutiva, no mínimo, de baixíssima qualidade e QUESTIONÁVEL.



O próximo confronto da equipe Cruzmaltina é um outro clássico, que acontece neste domingo (18), às 16h. Desta vez, o time vai enfrentar o Botafogo no estádio do rival, o Nilton Santos.