Times do Rio pedem mudança no calendário do Brasileirão para CBF

As quatro grandes equipes do futebol carioca e times de outras regiões do país se uniram para enviar um ofício, encaminhado para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta (16), que pede pela paralisação do Campeonato Brasileiro e de qualquer outro campeonato nacional durante o período da Copa América.

O documento é encabeçado pelo Flamengo e conta com a assinatura de Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino, Palmeiras e São Paulo. Os clubes solicitam que, entre 20 de junho a 14 de julho - período em que acontecem as disputas da Copa América -, os times não precisem disputar partidas do Brasileirão, que teria um novo calendário adaptado ao torneio.

O gerente de futebol do Flamengo, Luís Carlos Azevedo, anunciou o pedido durante uma entrevista coletiva após a vitória da equipe contra o Bangu nesta quinta (15). Segundo o portal "TNT Sports Brasil", nesta sexta (16), o documento já havia chegado às mãos do Diretor de Competições da CBF, Julio Avellar. Até o momento, a Confederação ainda não havia se posicionado sobre o pedido.