Meia sofre lesão logo após estrear pelo Fluminense

Recém-chegado ao elenco do Fluminense, Gabriel Pires já precisará ficar de fora dos gramados nas próximas partidas. Segundo informações do jornalista Victor Lessa, um problema muscular do jogador voltou a atrapalhá-lo no começa desta temporada e o obrigou a se afastar temporariamente após a estreia com a camisa tricolor, no último dia 28 de janeiro.

O meio-campista sofreu uma lesão muscular; de acordo com o jornalista, o problema é decorrente de um quadro que o atleta já enfrentava desde a última temporada, quando jogava pelo Botafogo. Apesar disso, ainda segundo Victor Lessa, Gabriel Pires deve estar pronto para voltar a jogar em breve.

O atleta já esteve de fora da escalação nas últimas partidas da equipe, após sua estreia na partida contra Nova Iguaçu. Ele deve continuar se recuperando longe dos gramados e a expectativa é que já esteja disponível para jogar no final desse mês para a disputa da Recopa Sul-Americana.

Até o momento, o Flu confirmou apenas que Pires sofreu um "aumento de carga muscular", mas não comentou as medidas para combater o problema e qual o prazo para recuperação do jogador. O time enfrenta o LDU, do Equador, pela Recopa nos próximos dias 22 e 29 de fevereiro.