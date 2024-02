Botafogo anuncia contratação do uruguaio Damián Suárez

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (09), mais uma contratação para 2024. Nesta tarde, o time oficializou a chegada do jogador uruguaio Damián Suárez, de 35 anos. O atleta deixou o Getafe, da Espanha, para jogar como lateral-direito com o Alvinegro a partir desta temporada.

O time não divulgou detalhes a respeito dos valores envolvidos na negociação ou os prazos do contrato de compra definitiva pelo jogador. Suárez está no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira (07) e já assistiu ao novo clube em campo na última partida, contra o Flamengo, também na quarta.

Leia também:



➢ Fluminense e Vasco vencem no 'Cariocão'

➢ Especulado no Vasco, Du Queiroz acerta com outra equipe

Horas antes de o clube oficializar a contratação, Suárez já havia 'confirmado' o sucesso das negociações em seu perfil no Instagram. O atleta postou, por volta de 12h30, uma foto em que aparece vestido com camisa do Botafogo ao lado de seus empresários.

Atleta apareceu com camisa alvinegra horas antes do clube anunciar a contratação | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mais tarde, o Botafogo usou o perfil no Twitter para apresentar o novo reforço, apelidado de "El Zorro" pela torcida.

𝙕



Damián Suárez é o novo lateral-direito do Clube Mais Tradicional! Bienvenido, Zorro! 🇺🇾 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/lGT5lZ8ZxM — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 9, 2024

Damián Suárez foi revelado pelo Defensor, do Uruguai. Ele joga na Espanha desde 2011. Apesar de passagens pelas equipes Sporting Gijón e Elche, o lateral é conhecido pela atuação no elenco do Getafe, onde jogou por oito anos e atuou em nove temporadas.