Fluminense anuncia contratação de ex-meia do Botafogo

Alguns dias depois de ter seu interesse pelo atleta tornado público, o Fluminense anunciou oficialmente, na tarde deste sábado (20), a contratação do meio-campista Gabriel Pires, de 30 anos. O atleta, que jogou emprestado pelo Botafogo na última temporada, decidiu encerrar seu contrato com o clube português Benfica para assinar com a diretoria tricolor.

GABRIEL PIRES É DO FLUMINENSE! Meio-campista chega ao #TimeDeGuerreiros e assina vínculo até dezembro de 2025.



Seja bem-vindo ao Campeão da América! 🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/paVe37ydFQ pic.twitter.com/4gI7u0Uj2r — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 20, 2024

Leia também:



➢ Botafogo pode desistir da contratação do lateral Manafá

➢ Flamengo acerta a contratação do uruguaio Matias Viña

Pires assinou um contrato para jogar pelo Flu até o final de 2025. O acordo prevê a prorrogação por mais uma temporada. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador celebrou a contratação. "Muito feliz de chegar a um clube tão grande e com tantos títulos, inclusive recém campeão da América. Então fiquei feliz com essa oportunidade de estar em um ambiente de títulos. Vim para ajudar e, se Deus quiser, conquistar mais ainda", afirmou o meia.

Um pouco antes de publicar sobre o acordo, o perfil do Fluminense no X, antigo Twitter, escreveu que tinha novidades e, em outro post, compartilhou um vídeo de um metrô chegando à estação, com a música tema do MetrôRio ao fundo. A publicação foi entendido como uma provocação da equipe com o rival alvinegro de onde o novo atleta veio.

Cria da base do Resende, Pires estreou profissionalmente na Itália, coma Juventus. Em 2018, após passar por diferentes equipes por empréstimo, ele assinou com o Benfica, de Portugal. Depois disso, jogou emprestado no Al-Gharafa, do Qatar, até estrear no Botafogo em 2022, onde ficou até o final da última temporada.