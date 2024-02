Justiça marca julgamento de Gabigol, acusado de fraudar antidoping

A Justiça Desportiva já tem data para o julgamento de Gabigol, acusado de fraudar um exame antidoping. O atacante do Flamengo irá ao Tribunal em 18 de março, para uma sessão virtual pelas acusações. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (09) pelo jornalista Venê Casagrande.

Gabriel Barbosa será julgado por um episódio que aconteceu em abril de 2023, na véspera da final do Campeonato Carioca do ano passado. De acordo com a denúncia, o jogador teria se irritado com os examinadores e deliberadamente contrariado uma série de orientações recebidas para o exame, sem seguir os procedimentos previstos.

Leia também:

➢ Botafogo anuncia contratação do uruguaio Damián Suárez

➢ Fluminense e Vasco vencem no 'Cariocão'

A denúncia foi recebida pelo Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem em dezembro. Segundo Venê Casagrande, Gabigol não precisa necessariamente comparecer ao julgamento, mas teria informado a sua equipe de advogados que irá participar. Casos seja condenado, ele pode ser sentenciado a até quatro anos de suspensão.