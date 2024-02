Jair rompe ligamento e desfalca o Vasco por até oito meses

Uma semana depois de exames detectarem uma grave lesão no joelho direito do meio campo Paulinho, o Vasco teve outra notícia ruim, desta vez com o volante Jair. O jogador, que saiu no início do clássico com o Flamengo devido a lesão, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai perder quase toda temporada.

Segundo informações, a lesão do volante é a mesma de Paulinho, mas em lados diferentes. Assim como o meia ofensivo, o tempo de recuperação de Jair deve ficar em torno de oito meses, fazendo com que os dois atletas percam boa parte da temporada.

Com as recentes chegadas do argentino Sforza e do chileno Galdames, este anunciado oficialmente nesta segunda (5), o clube entende que não precisa ir ao mercado para repor as ausências por lesão.

Galdames - O Vasco anunciou hoje, de forma oficial, a contratação do volante Pablo Galdames. Ele é o sétimo reforço do clube para temporada.

O jogador, que tem 27 anos e pertencia ao Genoa, que faz parte dos clubes mantidos pela 777 Partners, chega de forma definitiva, com contrato até o fim do ano.