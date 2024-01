Paulinho, do Vasco, tem lesão detectada e para por até 10 meses

O meio-campo Paulinho, destaque do Vasco, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar, ao menos, oito meses afastado dos gramados. A lesão aconteceu neste domingo (28), na partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Depois de uma dividida com um atleta do Bangu, Paulinho ficou no chão e, imediatamente, pediu substituição. Já nesta segunda, após exames de imagem, ficou comprovada a grave lesão.

Leia mais

Adolescente se machuca após cair em piscina de bolinhas em Shopping de Niterói

Mesmo com segunda de sol, semana pode voltar a ser chuvosa em São Gonçalo

Paulinho chegou ao Vasco em meados de 2023. Apesar de não ser muito conhecido no futebol brasileiro, ele chegou e assumiu a titularidade com boas atuações, sendo um dos principais nomes na luta contra o rebaixamento. Com sua lesão, é provável que o clube vá ao mercado em busca de um substituto.

Além de perder um de seus principais jogadores, o Cruzmaltino ainda empatou a partida contra o Bangu e viu uma arbitragem confusa comandar o jogo, que terminou em 2 a 2.