Campeonato Carioca: Flamengo e Botafogo medem forças no Maracanã

Tentando se aproximar do líder Fluminense, Flamengo e Botafogo disputam clássico válido pela 7ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (7) no estádio do Maracanã.

Ocupando a vice-liderança da competição com 11 pontos, três atrás do Tricolor das Laranjeiras, o Alvinegro de General Severiano vive a expectativa de contar com o atacante Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e que estava no Betis (Espanha). Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (6), o jogador de 23 anos deixou claro que está pronto para entrar em campo: “Caso jogue, será uma estreia boa, pois é aniversário de um ano da minha filha. Vou ajudar o Botafogo a sair com a vitória […]. Farei de tudo para ajudar. Estrear contra o Flamengo será muito bom”.

Após empatar com Portuguesa e com Nova Iguaçu nas duas últimas rodadas, uma vitória no clássico com o Flamengo seria muito importante para o Botafogo, que vem convivendo com vaias de sua própria torcida. Para a partida com o Rubro-Negro, o técnico Tiago Nunes terá de lidar com o desfalque de duas peças importantes, o goleiro John e o atacante Jeffinho, ambos se recuperando de lesão.

Já o Flamengo chega ao clássico ocupando a 6ª posição com nove pontos, mas tendo disputado uma partida a menos. Em seu último compromisso pela competição o Rubro-Negro empatou sem gols com o Vasco em clássico que ficou marcado pelo pênalti perdido pelo atacante Gabriel Barbosa, que atualmente busca uma vaga na equipe titular.

Se o técnico Tite dá indícios de que ainda está aberto a experiências no comando de ataque, no setor do meio-campo ele dá cada vez mais indícios de que o uruguaio De La Cruz conquistou sua vaga ao lado do seu compatriota Arrascaeta, do chileno Erick Pulgar e de Gerson.

“Tem uma crônica que diz que a bola fala e o campo fala. Acredito que sim. Não apenas uma liberdade criatividade dos dois [Arrascaeta e De La Cruz], com Gerson e com Erick. Esse quarteto tem uma qualidade de passe impressionante. O imediatismo não é a chave, esse processo é evolutivo”, afirmou em entrevista o treinador após o jogo com o Vasco.

Para medir forças com a equipe de General Severiano o Flamengo deve contar com um importante retorno, o do lateral Ayrton Lucas, que não enfrentou o Vasco por causa de um quadro de gastroenterite momentos antes do clássico com o Vasco.