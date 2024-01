Dirigentes do Flamengo vão à Europa para negociar por Luiz Henrique

O Flamengo não desistiu da contratação de Luiz Henrique, cria do Fluminense que joga, atualmente, pelo Bétis, da Espanha. Os dirigentes esportivos do Fla Marcos Braz e Bruno Spindel aproveitaram a passagem pela Europa para visitar o clube espanhol e tentar negociar a contratação do jogador, que vem sendo especulado na equipe desde o fim do ano passado.

Depois de uma passagem bem-sucedida pela Itália - onde contrataram Matias Viña - , Braz e Spindel começa neste domingo (21) a intensificar os esforços pela contratação do atleta, de 23 anos, segundo o portal "ge". O Betis definiu em 18 milhões de euros o valor para vender o jogador e a diretoria rubro-negra negociando um empréstimo por um valor mais barato.

No ano passado, o Fluminense chegou a também negociar pelo atleta, mas as conversas não foram bem-sucedidas. Luiz foi revelado pelo Flu e joga na Espanha desde 2022, onde ganhou destaque atuando como ponta na equipe do Betis.