Flamengo acerta a contratação do uruguaio Matias Viña

O Flamengo acertou a contratação de seu segundo reforço para 2024: o uruguaio Matias Viña. A Roma, detentora de seus direitos, aceitou a oferta Rubro-Negra, e, de acordo com informações do site ge, o lateral-esquerdo de 26 anos vai assinar por cinco temporadas com o clube brasileiro.

De acordo com a publicação, os dois clubes acertaram o negócio por 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões). Além disso, há um bônus de 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) a ser pago pelo Flamengo caso Viña seja campeão brasileiro e da Libertadores. Os italianos receberão 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) por cada uma destas conquistas.

A transferência foi acordada após a chegada do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel à capital italiana. As conversas, conduzidas desde o ano passado, chegaram a esfriar em um determinado momento. A Roma não se interessou pela proposta inicial do Flamengo, de 6 milhões de euros, e pediu 10 milhões de euros. No fim, prevaleceu o meio termo.



Segunda contratação do Flamengo para a temporada, Viña se junta ao também uruguaio De La Cruz, entre as novidades do elenco para 2024.