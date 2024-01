Botafogo vence Bangu pela segunda rodada do Campeonato Carioca

Depois de vencer o Madureira por 1 a 0 na última quarta-feira (17), o Botafogo manteve a vantagem no Campeonato Carioca neste sábado (20) e levou a melhor na disputa contra o Bangu. Com gols de Júnior Santos e Jeffinho, a equipe alvinegra venceu por 2 a 0 em sua segunda partida de 2024.

O time recebeu o Bangu em casa, no Estádio Nilton Santos - o Engenhão - e balançou as redes pela primeira vez no segundo minuto de partida: Marçal avançou pela direita e cruzou para Júnior Santos que marcou o único gol do primeiro tempo.

O Bangu ainda teve chance de empatar com João Maranhão em duas ocasiões, mas nenhuma delas terminou em gol.

Nos 2° tempo, Jeffinho marcou mais um gol e garantiu a vitória do alvinegro por 2 a 0. Apesar do resultado positivo, a torcida botafoguense não saiu 100% satisfeita. Ainda ressentidos com a não conquista do Brasileirão 23, alguns torcedores vaiaram Marçal e Marlon Freitas.

Agora, o Botafogo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (24), quando enfrenta o Boavista, às 21h30, em Bacaxá, na Região dos Lagos.