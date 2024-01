Botafogo pode desistir da contratação do lateral Manafá - Foto: Divulgação/ AS Porto

Botafogo pode desistir da contratação do lateral Manafá - Foto: Divulgação/ AS Porto

O Botafogo havia anunciado a contratação do lateral-direito Wilson Manafá, do Granada, na última terça-feira (16), entretanto, existem chances do negocio melar. De acordo com o diretor de futebol André Mazzuco, o jogador era aguardado no Rio de Janeiro "por volta de quinta-feira" para a realização de exames médicos.

O diretor esportivo do Granada, Matteo Tognozzi, por meio de entrevista coletiva de apresentação de um jogador, declarou que ficou surpreso com o anúncio do acerto do jogador com o Glorioso.

"Há clubes interessados, um deles é o Botafogo. Estamos conversando com os agentes do jogador para ver qual solução é a melhor", afirmou o diretor.

Existe a possibilidade da negociação ser cancelada mesmo depois do atleta ter sido anunciado pela equipe carioca. A diretoria do Alvinegro tem conversado constantemente com a do clube europeu, porém eles já parecem não mais falar a mesma "língua".



A equipe carioca garante que recebeu documentos e garantias vindas do Granada sobre a transferência de Manafá no início da semana. Dessa forma, o jogador foi anunciado até dezembro de 2025.

O dono do Granada, Jian Lizhang, não assinou o contrato e,agora, quer mudar os termos do contrato, afim de aumentar o valor da transferência. O Botafogo não concordou com as novas condições, alegando que o contrato já havia sido fechado.

Os dirigentes do Botafogo afirmam que caso o acordo não seja honrado, o clube cancelará a transferência. O clube não aceita mais negociar os termos do contrato.