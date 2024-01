Fluminense tem interesse em Gabriel Pires, ex Botafogo

Atleta conviveu com lesões no Botafogo , mas virou titular no fim da temporada - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O volante Gabriel Pires, que atuou pelo Botafogo em 2023, pode ser jogador do Fluminense em 2024. O jogador, que não ficou no Alvinegro por decisão de John Textor, acionista da SAF do Glorioso, gerou interesse no Tricolor, que deve apresentar uma proposta de empréstimo ao Benfica ainda nesta sexta-feira (12).

Apesar de ter contrato com o clube português até o fim de 2025, o Benfica não deve criar dificuldades para a liberação do atleta, já que eles já haviam liberado o jogador por mais um ano para o Botafogo, que de última hora decidiu encerrar as negociações.

Gabriel Pires tem 30 anos de idade e atua como volante. Ele chegaria ao Tricolor para reforçar o setor que conta com André, Martinelli e Alexandre, todos crias de Xerém.