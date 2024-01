Botafogo anuncia a contratação de Savarino

O Botafogo anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), a contratação de seu mais novo reforço para a temporada 2024: Jefferson Savarino. Após ser alvo de sondagens por parte do Alvinegro nas últimas semanas de dezembro, o atacante venezuelano, de 27 anos, acertou com a equipe e deve vir ao Rio nos próximos dias.

Savarino estava jogando no Real Salt Lake, dos Estados Unidos, desde 2022. Ele acertou para jogar pelo carioca até o final de 2026. Não há detalhes a respeito dos valores envolvidos na negociação. O atleta ficou conhecido no futebol nacional por conta de sua passagem pelo Atlético-MG. Com a equipe, Savarino marcou 21 gols e participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 2021.