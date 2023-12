Botafogo negocia para contratar ex-jogador do Atlético-MG

No meio da 'correria' dos clubes cariocas para arranjar reforços para o ano que vem, o Botafogo pode estar próximo de acertar com um novo atacante para sua equipe. O time estaria negociando com o venezuelano Jefferson Savarino, de 27 anos, segundo informações do portal "ge".

O atleta é conhecido no futebol brasileiro pela sua passagem na equipe do Atlético-MG, onde jogou até 2022. Atualmente, ele integra o elenco do Real Salt Lake, nos Estados Unidos. Ainda não há detalhes a respeito da negociação, mas, de acordo com o "ge", as negociações tem tom otimista e os valores da transferências já estariam acordados pelas duas partes.

Leia mais sobre as negociação do Glorioso:



➢ Botafogo estuda envolver Cuesta em negociação pelo volante Gregore

➢ Botafogo quer trazer Jeffinho de volta para 2024

Até a tarde desta quinta (28), nem jogador, nem clube haviam confirmado a negociação. A expectativa, porém, é de que o alvinegro acerte o negócio com ele ainda nessa reta final 2023.



Essa não é a primeira vez que o nome de Savarino aparece associados ao Botafogo em manchete esportivas. Em abril do ano passado, quando ainda estava no Galo mineiro, o atacante foi especulado como um dos possíveis reforços visados pelo clube. Os rumores, porém, nunca chegaram a se confirmar.

Savarino se destacou na última temporada do Real Salt Lake, com um total de 13 gols marcados ao longo das 37 partidas que jogou com a equipe. Ele também acumula na carreira algumas convocações com a Seleção da Venezuela.