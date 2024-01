Flamengo fecha a contratação da atacante Cristiane

Cristiane no treino da seleção brasileira em Montreal - Foto: Divulgação/Leandro Lopes/CBF

O Flamengo acertou a contratação da atacante Cristiane, do Santos, para a temporada 2024. Agora, os clubes só resolvem as questões burocráticas para anunciar o acerto nas próximas horas.

O clube carioca venceu a concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Internacional e, espera que a atleta integre o elenco ainda nesta semana. A proposta do Rubro-Negro foi superior as outras, e as partes ainda discutem a possibilidade de um contrato até o fim de 2025.

Cristiane retornou à seleção brasileira em setembro do ano passado, após ter ficado dois anos longe das convocações. Ela foi chamada pelo técnico Arthur Elias para os amistosos contra o Canadá.

O Rubro-Negro se apresentou nesta quarta-feira (10) para dar início aos treinamentos da próxima temporada. A equipe disputará a Supercopa Feminina no dia 11 de fevereiro.