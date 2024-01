Vasco fatura mais de 10 milhões de dólares com venda de atacante

Após acertar os últimos ajustes, o Vasco da Gama concluiu, nesta quarta (10), o acordo para vender o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. A transferência foi lucrativa para o cruz-maltino, que vai receber 10 milhões de dólares - aproximadamente 48,9 milhões de reais - pela negociação.

O valor torna a transferência a quarta maior venda da história do clube, atrás das negociações envolvendo Paulinho em 2018 (R$ 85 milhões), Andrey Santos em 2022 (R$ 82 milhões) e Douglas Luiz em 2017 (R$ 49 milhões). Isso sem contar a previsão caso todas as metas contratuais. Segundo o "ge", caso elas sejam alcançadas, a transação pode chegar a 11,5 milhões de dólares (cerca de 56,31 milhões de reais).

Leia também:



➢ Boca Juniors recusa proposta do Botafogo por Luis Advíncola

➢ Vasco empresta atacante para clube da Série B

Atualmente junto da Seleção Brasileira, pela qual foi escalado para a disputa do Pré-Olímpico, Gabriel ainda terá 30% dos seus direitos com o Vasco, que já não levou o atleta para sua pré-temporada no Uruguai. A expectativa é que o LA Galaxy apresente o atleta oficialmente nas próximas semanas.

Pec é 'cria" da base vascaína. Desde que começou a jogar com a equipe profissional, ele participou de 170 disputas e marcou 26 gols. Seu período de maior destaque no clube carioca aconteceu na temporada passada, quando fechou o ano como principal artilheiro do Vasco, com 14 gols.