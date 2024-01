Botafogo confirma contratação de novo zagueiro

Algumas semanas após iniciar as consultas pela situação do atleta, o Botafogo anunciou, no último domingo (07), a contratação de Lucas Halter. O zagueiro, que tem 23 anos e jogou pelo Goiás no ano passado, foi anunciando pela equipe em post nas redes sociais e já se apresentou junto ao elenco na retomada das atividades da equipe, também neste domingo (07).

Halter foi contratado por aproximadamente 2 milhões de dólares - o equivalente a cerca de R$ 9,6 milhões. Revelado pelo Athletico-PR, ele foi emprestado para o Goiás no ano passado e acabou se tornando titular após ganhar destaque pela equipe. O zagueiro fez seis gols nos 54 jogos que disputou pela equipe em 2023.

O atleta desembarcou no Rio e, nos próximos dias, deve passar por exames e treinos para se adequar ao calendário do Alvinegro, que conta com estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 17 de fevereiro e preparação para a fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores. No segundo torneio, a equipe carioca entra em campo entre os dias 20 e 22 de fevereiro com o time que sair vencedor da disputa entre Aurora (Bolívia) e Melgar (Peru).