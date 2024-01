Botafogo encerra as negociações por Rollheiser, do Estudiantes

O Alvinegro carioca desistiu, na noite deste sábado (06), da contratação do meia Benjamín Rollheiser. O clube não obteve resposta do estafe do jogador do Estudiantes, da Argentina. O atleta preferiu a oferta do Benfica.

A proposta financeira do Botafogo foi maior que a do clube português, porém os empresários do atleta preferiram a ida para a equipe europeia. O clube carioca ofereceu 8 milhões de dólares (R$ 40 milhões, na cotação atual).



É questão de tempo para o meio-campista se acertar com o Benfica. A única questão a ser resolvida é se o atleta vai para Portugal já nesta janela ou apenas em junho, na virada da temporada europeia.

Na visão dos dirigentes do Botafogo, foi oferecido o máximo que o clube poderia arcar. O meia chegaria como a maior transferência da história do clube e um dos maiores salários do elenco.