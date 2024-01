"Uma vez Flamengo..." Filho de Everton Ribeiro puxa hino do Flamengo em coletiva de apresentação do Bahia

Neste domingo (7), durante apresentação oficial de Everton Ribeiro no Bahia, o filho mais novo do jogador Antônio, mais conhecido como Totói, roubou a cena durante a entrevista coletiva.

Ele se aproximou do microfone e puxou o início do hino do Flamengo. "Uma vez Flamengo...", cantou o filho do jogador, que divertiu os presentes na sala de imprensa. Logo na sequência, Tótoi e o irmão, Guto, cantaram "Bahêa". O momento de fofura viralizou nas redes sociais.

Na apresentação de Everton Ribeiro pelo Bahia, Totói, filho mais novo do jogador, puxou o hino do #Flamengo.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/MlESqJWSxH — Sou da Nação Fla 81 (@soudanacaofla81) January 7, 2024

Totói teve uma relação de amor com o Rubro-Negro carioca e sempre declarou isso, nas entrevistas que participava com seu pai.

Everton Ribeiro foi contratado pelo Bahia após não renovar o seu contrato com o Flamengo. No Rubro-Negro, o veterano de 34 anos ficou de 2017 a 2023 e ganhou vários títulos.