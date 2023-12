Botafogo demonstra interesse em zagueiro do Goiás

Com a possível saída do zagueiro Adryelson às portas, o Botafogo já está de olho em outros nomes que possam substituir o atleta para a próxima temporada. Um dos nomes que pode estar na mira da equipe é o de Lucas Halter, que jogou a última temporada pelo Goiás.

Segundo o jornalista Fábio Azevedo, o Alvinegro acionou seus contatos para consultar a situação do jogador de 26 anos, que tem contrato com o Athletico-PR, mas joga emprestado no Goiás. À princípio, as conversas seria apenas para sondagem e ainda não há qualquer informação sobre potenciais valores envolvidos.

Halter foi um dos destaques do Goiás no último Campeonato Brasileiro, que não teve um bom desempenho nesta temporada. Ele chegou emprestado no início de 2023 e, com o fim da temporada, pode voltar ao Athletico, que tem c um contrato válido até julho de 2024 pelo jogador.



A busca por zagueiros surge junto de indícios da saída de Adryelson, atleta de 25 anos que joga no Botafogo desde 2022. Após um desempenho reconhecido na última temporada, ele está na mira do Lyon, da França, com quem estaria em etapas já avançadas de negociação.