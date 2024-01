Flamengo negocia com meia revelado no Vasco

Enquanto busca por reforços para a temporada 2024, o Flamengo pode estar próximo de trazer para sua equipe um nome revelado pelo Vasco da Gama. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou o interesse do time em contratar o Evander, de 25 anos, meia brasileiro que joga, atualmente, pelo Portlando Timbers, dos Estados Unidos.

As negociações, no entanto, ainda não estão muito avançadas, conforme relatou o dirigente ao portal "ge". Braz definiu como difíceis as conversas pela contratação do jogador, que já é monitorado pelo Rubro-Negro desde quando defendia o Midtjylland, time dinamarquês por onde jogou entre 2018 e 2022.

“Há o interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos atrás dele. O Evander não voltou ao radar. Ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado 'nível A', segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há dois anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores”, comentou Braz.

Ainda segundo as informações, a equipe estadunidense não tem interesse em vender o atleta. Ele foi contratado pelo Portland Timbers em dezembro de 2022, após a longa passagem pelo Midtjylland. Antes disso, sua trajetória no futebol começou com o Vasco, onde começou nas categorias de base até estrear profissionalmente em 2016. Ele deixou o Cruzmaltino em meados de 2018.