Flamengo apresenta camisa com novos patrocínios, que passa a valer R$225 milhões

Camisa do Flamengo com o novo patrocínio master da Pixbet - Foto: Divulgação/ Flamengo

Após Conselho Deliberativo aprovar as mudanças dos patrocínios, o Flamengo apresentou, nesta terça-feira (02), sua camisa já com patrocínio master da empresa de apostas esportivas Pixbet, que vai pagar R$ 170 milhões por dois anos de contrato. O contrato contempla a exibição da marca nos times de futebol masculino, feminino e também no de basquete.

O Banco BRB, empresa que antes ocupava o principal espaço master da camisa, passou para a omoplata, agora, por R$ 6,2 milhões durante três meses.

"A Pixbet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Este é um contrato muito importante. Ele deixa nosso manto ainda mais valioso e dá uma visibilidade gigantesca para o parceiro, não só com a exposição da marca nos uniformes, mas também nos nossos canais digitais. Temos certeza de que a Nação, quando pensar em fazer suas apostas esportivas, vai dar uma preferência ainda maior para a Pixbet", declarou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Rubro-Negro, em entrevista ao site oficial.

Outra alteração nos valores foi no patrocínio da ABC da Construção, que estampa marca nos shorts, passou de R$ 6,3 milhões para R$ 7,1 milhões, sendo R$ 5,2 milhões em verba direta e R$ 1,9 milhão em permuta. Com as mudanças, a camisa do Rubro-Negro carioca passa a valer R$ 225,8 milhões por ano.



O novo design estreia na abertura do Campeonato Carioca, no dia 17 contra o Audax-RJ, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.